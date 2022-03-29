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В КР участились случаи рассылки от работодателей-мошенников

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- Назгуль Абдыразакова
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В настоящее время центром трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР в рамках заключенного соглашения с одной из компаний проводится работа об организованном наборе и трудоустройстве граждан Кыргызстана в Великобритании на сезонные работы в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, на фоне этих событий в социальных сетях участились факты распространения объявлений, содержащих недостоверную информацию о наборах на работу в Великобританию и другие европейские и азиатские страны, распространители которых преследуют мошеннические цели.

Во избежание мошенничества, а также в целях выявления и пресечения фактов организации незаконной миграции, министерство внутренних дел просит граждан информировать о подозрительных фактах или лицах по следующим телефонам: (0312) 26-61-70; 26-61-65, на горячую линию ЦТГР- 1899 или на - 102.

Полную информацию о правилах трудоустройства на сельскохозяйственные работы можно получить на сайте центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и на сайте компании "AgriHR"


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URL: https://www.vb.kg/416177
Теги:
Великобритания, мошенничество, Кыргызстан, работа, МВД
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