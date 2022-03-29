"Везде разруха". Акималиев имеет ли право быть директором КНИИЗ? (фото)

Лабораторный корпус № 2

Джамин Акималиев не имеет никакого юридического и морального право занимать должность директора Кыргызского НИИ земледелия. Об этом редакции vb.kg заявил заведующий отделом внедрения науки в производство и международного сотрудничества КНИИЗ, кандидат сельскохозяйственных наук Улан Качибеков.

По его словам, все деятельность Акималиева на посту директора КНИИЗ с 1992 года привела к полному разрушению научного учреждения.

"Начнем с того, что согласно постановлению правительства КР, руководитель государственного научного учреждения назначается премьер-министром сроком на 5 лет и в возрасте до 70 лет. При этом, одно и тоже лицо не может быть назначено более двух сроков подряд. Джамину Акималиеву – 86 лет. Помимо этого, есть столько нарушений с его стороны, которые потянут на несколько уголовных дел.

Джамин Акималиев 4 мая 1992 года, будучи президентом Кыргызского отделения ВАСХНИЛ, сам себя назначил гендиректором Кыргызского НПО по земледелию. После этого никто его не переназначал и в течение более 29 лет он просидел на этой должности. В 1996 году при помощи Акаева стал ректором Кыргызского СХИ им. К.И. Скрябина, которую затем преобразовывает в Кыргызскую аграрную академию. При этом он не освободил должность генерального директора НПО по земледелию и директора Кыргызского НИИ земледелия, а как бы руководил двумя огромными научными учреждениями одновременно, что уже было недопустимо. Позже, когда его, буквально, выгнали с Аграрной академии Акималиев спокойно переключился на свои другие должности генерального директора НПОЗ и директора Кыргызского НИИ земледелия, которые начал системно разрушать и уничтожать. При этом Акималиев издает приказ о своем назначении гендиректором КНИИ земледелия с сохранением заработной платы президента бывшей Кыргызской аграрной академии, что само по себе относится к суперцирковому трюку", - начал свой рассказ Улан Качибеков, подкрепляя свои обвинения документами.

Весь коллектив КНИИЗ, продолжил он, подтвердит, что Акималиев за 29 лет превратил цветущее научное учреждение в пепел.

"Экспериментально-опытное хозяйство КНПОЗ, которое выполняло функции первичного семеноводства, обеспечивало семеноводческие хозяйства республики семенами зерновых колосовых культур и кукурузы "Супер-элита" и "Элита" и где сотрудники института проводили свои научные исследования, было разрушено до основания. При этом, Акималиев поочередно ставил и назначал своих сыновей директорами ЭОХ КиргНПОЗ. Как поговаривают в народе "яблоки от яблонь недалеко падают". Так вот дети Акималиева, как зеркальное отражение своего отца, оказались не созидателями, а как он именно разрушителями. В настоящее время посев, уборка опытных посевов и все полевые операции в институте проводятся вручную, не говоря о практическом отсутствии проведения каких бы то не было агрохимических, агрофизических, микробиологических, биохимических, технологических и других анализов почв и растений.

В 2002 году к Кыргызскому НПОЗ, где трудились 450 научных сотрудников, присоединили Кыргызский НИИ почвоведения со штатной численностью 150 единиц, из которых около 50 были научными сотрудниками. Таким образом совместное количество только научных сотрудников составило около 500 человек, из них около 125 сотрудников были кандидатами и докторами наук. Это без учета научного потенциала опытных станций и опорных пунктов двух НИИ.

На настоящий момент численность научных сотрудников, без технического и младшего обслуживающего персонала, составляет всего лишь 13 человек, из которых 10 –пенсионеры", - добавил он.

Ученый в качестве доказательства своих слов привел фото и видеоматериалы.

"Лабораторный корпус № 2 в таком состоянии, как будто после бомбежки. Я сделал фотографии внутри здания, и вы можете сами убедиться, до какого состояния Акималиев довел некогда цветущий лабораторный корпус. Все разрушено так, как будто после войны.

Вот голландская теплица №6 для ускорения селекционных процессов. Посмотрите, что от нее осталось. Теперь эту землю продали под строительство жилого дома. Вот тебе и селекция, вот тебе и семеноводство.

Про гараж института и говорить нечего. Когда Акималиев принимал его, там было около 40 автомобилей, начиная от служебных машин руководителей и заканчивая автобусами для сотрудников НИИ.

В институте земледелия есть также отдел селекции и семеноводства кукурузы, который состоит из 4 человек, имеющих 10 классов образования. При этом, они занимают должность заведующего отделом, старшего агронома, агронома-селекционера. Это нонсенс!

Положение в опытных станциях и опорных пунктах еще хуже. Общая численность научных сотрудников в них составляет всего 16 единиц, из них всего 2 кандидата наук и оба преклонного возраста. Квалификационное требование для руководителей научных опытно-селекционных станций и опорных пунктов было таковым, чтобы они в обязательном порядке должны были быть с учеными степенями кандидата наук. Руководители КОСС по сахарной свекле, ЭОХ института земледелия, ИОСС, Ошской хлопковой станции, Нарынского опорного пункта, Кой-Ташского опорного пункта и т.д. были кандидатами наук. Акималиев довел их состояние до такой степени, что в настоящее время ни один из руководителей не имеют ученой степени.

Разве Акималиев имеет моральное право быть директором, когда, по сути, он разрушил до основания весь наш сельскохозяйственный научный потенциал?

Самое интересное, отметил наш собеседник редакции, Джамин Акималиев был всегда непотопляем.

"В свое время даже премьер-министр КР Сапар Исаков с возмущением требовал освободить руководителя КНИИЗ, который, по его словам, довел институт до такой удручающей ситуации.

Потом Тилек Токтогазиев хотел вместо него поставить молодого и толкового руководителя, но опять же Акималиев остался на плаву.

Хочу также отметить, что 23 июля 2019 года состоялось общее собрание коллектива и профсоюзной организации Кыргызского НИИЗ, где коллектив института 2-мя пунктами постановил, что протестует возвращению Акималиева на должность директора института до начала и окончания следственного дела по нему в прокуратуре и суде по многочисленным его коррупционным и уголовным делам в особо крупных размерах, нецелевом использовании бюджетных средств и т.д.. Свою позицию коллектив КНИИЗ по отношению к Акималиеву изложил в своем обращении президенту, торага ЖК и премьер-министру КР, но опять без толку. Поговаривали, что Жээнбеков благоволит к своему бывшему преподавателю, что, впрочем, подтверждалось потом определенными фактами.

К примеру, 21 января 2020 года завершилось одно из уголовных дел, заведенных на Акималиева, когда суд признал его виновным, но без назначения наказания. При этом, даже без возмещения причиненного ущерба в размере 1,6 млн сомов.

Из всего вышеизложенного, основанных на вопиющих фактах развала, разбазаривания и фактического уничтожения Акималиевым некогда цветущего Кыргызского НПО по земледелию, а также учитывая крик души коллектива института земледелия считаю срочно и незамедлительно освободить его от занимаемой должности и в срочном порядке направить соответствующее представление председателю кабинета министров Кыргызской Республики, а материалы передать в соответствующие правоохранительные органы", - заключил Качибеков.