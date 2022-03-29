Для работы в Великобритании нужно бесплатно заполнить заявку на сайте

Министерство труда, социального обеспечения и миграции проинформировало относительно процедуры набора работников на сезонные работы в Великобританию.

Набором в рамках подписанного меморандума занимается компания Agri-HR, которая получила аккредитацию на подбор кандидатов из стран, не входящих в состав Евросоюза, в соответствии с требованиями британского управления по регулированию деятельности посредников по найму рабочей силы (GLAA)

Программа сезонных сельскохозяйственных работников Великобритании действует с 1945 года. С 2019 года программа доступна гражданам стран, не входящим в состав Евросоюза.

Участникам набора необходимо достигнуть совершеннолетнего возраста на время получения рабочей визы. Для участия знание английского языка не требуется.

Рабочая виза категории 5 выдаётся Посольством/Консульством Великобритании на 6 месяцев.

Заполнить заявление на отбор, получить пошаговую инструкцию и узнать реальную стоимость поездки, а также условия работы можно на официальном сайте компании по ссылке.