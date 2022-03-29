Погода
$ 86.50 - 88.50
€ 98.87 - 100.87

Для работы в Великобритании нужно бесплатно заполнить заявку на сайте

140  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство труда, социального обеспечения и миграции проинформировало относительно процедуры набора работников на сезонные работы в Великобританию.

Набором в рамках подписанного меморандума занимается компания Agri-HR, которая получила аккредитацию на подбор кандидатов из стран, не входящих в состав Евросоюза, в соответствии с требованиями британского управления по регулированию деятельности посредников по найму рабочей силы (GLAA)

Программа сезонных сельскохозяйственных работников Великобритании действует с 1945 года. С 2019 года программа доступна гражданам стран, не входящим в состав Евросоюза.

Участникам набора необходимо достигнуть совершеннолетнего возраста на время получения рабочей визы. Для участия знание английского языка не требуется.

Рабочая виза категории 5 выдаётся Посольством/Консульством Великобритании на 6 месяцев.

Заполнить заявление на отбор, получить пошаговую инструкцию и узнать реальную стоимость поездки, а также условия работы можно на официальном сайте компании по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416190
Теги:
Великобритания, трудоустройство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  