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Пограничники пресекли незаконный провоз ГСМ и энергетиков

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- Назгуль Абдыразакова
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29 марта пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз ГСМ и энергетических напитков через границу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, в ходе несения службы в селе Жаштык пограничный наряд Лейлекского пограничного отряда задержал автомашины Жигули и Opel Vectra под управлением граждан Кыргызской Республики С.Б., 1986 г.р., и Н.К., 1994 г.р., которые намеревались провезти контрабандный ГСМ (дизельное топливо) из Кыргызстана в Таджикистан.

Затем в местности Бешкент Лейлекского района пограничники задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.Б., 1989 г.р., пытавшегося провезти из Кыргызстана в Таджикистан 400 блоков энергетического напитка.

По предварительным данным, стоимость ГСМ и энергетических напитков составила около 500 000 сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, ГСМ и энергетические напитки были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/416192
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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