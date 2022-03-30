Сотрудники экологической милиции задержали двух браконьеров

На днях в ходе рейда, туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области на побережье озера, возле села Тору – Айгыр за незаконную добычу рыбы были задержаны двое местных жителей. Милиционеры у 34-летних Б.Н. и И.Б., обнаружили и изъяли 26 штук сига-лудоги. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и возбуждено уголовное дело по статье 310 (Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных) уголовного кодекса. Эксперты оценили общий ущерб в 55 тысяч сомов. В настоящее время ведется следствие.