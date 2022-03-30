Детям Кыргызстана в лагере беженцев "Аль-холь" отказали в гуманитарке

В Бишкеке прошла пресс-конференция с участием родственников детей, находящихся в лагере беженцев "Аль-холь" в Сирии.

- Наши дети сообщили нам, что из-за боевых действий на Украине им перестали выдавать гуманитарку, поскольку она была международной. И наши родные, которые и так находятся в бедственном положении, живут годами в продуваемых палатках в стужу, дождь, жару. И так питались ограниченно, только тем что удавалось приобретать на собранные нами небольшие средства, а теперь и вовсе могут умереть с голоду. А не так давно в лагере расстреляли несколько человек. На этот раз нам повезло, но на их месте могли оказаться и наши дети, - рассказали женщины из фонда "Протяни руку помощи".

- Уехала дочь с мужем в Турцию на работу, а потом выяснилось, что они в Сирии. Зять погиб, дочь выдали замуж за другого, тот тоже погиб. Теперь она одна с тремя детьми. Следователь уговорил меня оговорить дочь, написать что она чуть ли не террористка. Говорит - бумагу покажем в Сирии и ее объявят в розыск - так быстрее найдем. И обманул. Сын мой поехал их возвращать, и он там погиб. Мы пешком готовы пойти, чтобы детей вернуть. Разбирайтесь со взрослыми - виноваты - не виноваты, а дети-то причем, - задался вопросом один из участников конференции.

- У меня сноха уехала в Египет учиться, она уже с детишками была, разведенная, а позже оказалась в Сирии. Вызволять ее мать поехала с двумя детьми. И ее сынок 13-летний попал под бомбежку. Теперь моих родных в этом лагере 7 человек. А как их вызволить? Беда в том, что одному из мальчишек 12 лет, и его прячут от курдов, потому что в 12 лет мальчиков отправляют в тюрьму, а после обработки там в течении 2 лет уже берут в аскеры. Кто его защитит, он же обречен? Потом скажут, что он же террорист. Детские рисунки сноха присылает по ватсапу, фото. Смотрим, а дети на фото все взрослее. Мне кажется они нам уже не верят. Да и мы, когда государство говорит, что все лучшее детям, а получается одним - все, а другим ничего. Помогите вернуть наших детей Родину, в семью, - попросила другая участница мероприятия.

- У меня там трое внуков, я сам из Ошской области. Мы вырастим внуков, пусть нам помогут их вернуть. Мы будем делать все что нужно. Представляете как страшно нам засыпать, зная что наши дети могут до утра не дожить, война никого не щадит, - говорит дедушка детей-узников "Ал-холя".

Родные женщин и детей , находящихся в лагере для беженцев "Аль-Холь", рассказали, что снова написали обращение к руководству страны. Снова и снова они говорят, что не знают, что отвечать своим внукам, которые спрашивают: "Бабушка, а мы никому не нужны? Нас бросили?". Тем не менее, по их словам, пока есть хотя бы капелька надежды, они будут пытаться помочь своим родным вернуться.

Надо отметить, что родные узников "Аль-Холя" редко собираются вместе. И они как правило, опасаются куда-либо обращаться, выходить на публику, но сейчас они просто в отчаянии.

Понятно, что в истории каждой семьи, каждой женщины, оказавшейся в Сирии, надо разбираться. Понятно, что архиважна реабилитация и самих родных, которые готовы уже пешком идти в Сирию, чтобы спасти своих близких. Но надо ли доводить до такого? Может все-таки поискать еще раз всем миром выход из сложной ситуации? Есть же опыт соседних стран, можно если у нас самих не выходит, попросить о помощи, ради детей.