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Балыкчинский колледж нанес государству ущерб на сумму более 2 млн. сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой города Балыкчи была проведена проверка в Балыкчинском городском колледже при Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что директор колледжа Б.Г., злоупотребляя служебным положением, заключил с ОсОО "А.Д." договор аренды третьего этажа здания колледжа и земельного участка, прилегающего к колледжу, по заниженной цене сроком на 5 лет. Однако, установленная арендная плата колледжу не выплачивалась, в результате чего государству причинен ущерб в размере 2 миллион 83 тысяч 905 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) уголовного кодекса в настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/416196
Теги:
Балыкчы, коррупция, колледжи
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