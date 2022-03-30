Балыкчинский колледж нанес государству ущерб на сумму более 2 млн. сомов

Прокуратурой города Балыкчи была проведена проверка в Балыкчинском городском колледже при Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что директор колледжа Б.Г., злоупотребляя служебным положением, заключил с ОсОО "А.Д." договор аренды третьего этажа здания колледжа и земельного участка, прилегающего к колледжу, по заниженной цене сроком на 5 лет. Однако, установленная арендная плата колледжу не выплачивалась, в результате чего государству причинен ущерб в размере 2 миллион 83 тысяч 905 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) уголовного кодекса в настоящее время проводится расследование.