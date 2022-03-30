Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Улукбек Марипов стал представителем Кыргызстана при ОИС

359  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Хиссейну Брахим Таха в качестве постоянного представителя Кыргызстана при ОИС.

Генеральный секретарь Хиссейну Брахим Таха поздравил посла Улукбека Марипова с назначением на должность главы дипломатической миссии Кыргызской Республики в Саудовской Аравии и выразил уверенность, что его пребывание в качестве постоянного представителя при ОИС послужит дальнейшему всестороннему развитию сотрудничества между Кыргызской Республикой и ОИС, а также с государствами-членами организации в различных областях.

В свою очередь, посол Улукбек Марипов заверил, что в ходе своей дипломатической миссии приложит максимальные усилия для продвижения совместных усилий по реализации важных задач, стоящих перед ОИС по вопросам миростроительства и безопасности, консолидации сил в разрешении кризисов и поощрения социальных, экономических и гуманитарных программ.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между Кыргызской Республикой и ОИС, а также дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с Генеральным секретарем ОИС Х.Б.Таха "на полях" 48-ой сессии Совета министров иностранных дел ОИС 22-23 марта 2022 года в городе Исламабад.

В завершении встречи посол Марипов пожелал генеральному секретарю Таха дальнейших успехов в реализации благородных инициатив и защите исламских ценностей, а также укреплении братских отношений между государствами-членами организации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416200
Теги:
Саудовская Аравия, Улукбек Марипов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  