Улукбек Марипов стал представителем Кыргызстана при ОИС

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Хиссейну Брахим Таха в качестве постоянного представителя Кыргызстана при ОИС.

Генеральный секретарь Хиссейну Брахим Таха поздравил посла Улукбека Марипова с назначением на должность главы дипломатической миссии Кыргызской Республики в Саудовской Аравии и выразил уверенность, что его пребывание в качестве постоянного представителя при ОИС послужит дальнейшему всестороннему развитию сотрудничества между Кыргызской Республикой и ОИС, а также с государствами-членами организации в различных областях.

В свою очередь, посол Улукбек Марипов заверил, что в ходе своей дипломатической миссии приложит максимальные усилия для продвижения совместных усилий по реализации важных задач, стоящих перед ОИС по вопросам миростроительства и безопасности, консолидации сил в разрешении кризисов и поощрения социальных, экономических и гуманитарных программ.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между Кыргызской Республикой и ОИС, а также дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с Генеральным секретарем ОИС Х.Б.Таха "на полях" 48-ой сессии Совета министров иностранных дел ОИС 22-23 марта 2022 года в городе Исламабад.

В завершении встречи посол Марипов пожелал генеральному секретарю Таха дальнейших успехов в реализации благородных инициатив и защите исламских ценностей, а также укреплении братских отношений между государствами-членами организации.