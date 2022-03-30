В КР на 30 марта зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 марта зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 11,

в Чуйской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 200 923 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 13 человек.

За весь период выздоровели – 196 206 человек.

За последние сутки зарегистрировано два летальных случая. Всего за весь период скончались – 2988 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 88 человек. На амбулаторном лечении – 57 человек.