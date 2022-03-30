Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Генпрокуратура КР и бизнес договорились вместе улучшать исполнение законов

86  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Основной вопрос, который задают инвесторы, в том числе иностранные, и предприниматели, когда обращаются к нам в ассоциацию, насколько прописанные в законе нормы исполняются на практике", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков после проведения Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре.

Глава МДС выразил благодарность за создание такой площадки, поскольку по новой Конституции статус полномочий Генпрокуратуры расширился, и бизнес надеется на ее помощь в создании благоприятной деловой среды.

"Учитывая, что основная функция органов прокуратуры - это надзор за исполнением законов, мы надеемся, что Генпрокуратура поможет нам, и мы совместными усилиями улучшим исполнение законов и обеспечим верховенство права в нашей стране", - добавил глава МДС.

Как он отметил, очень часто бывает, когда в законе говорится одно, а на практике происходит другое, и привел простой пример неисполнения законов. Принятые в прошлом году два основных указа Президента КР от 29 января и 4 марта 2021 года, направленные на улучшение деловой среды и инвестиционного климата в стране, не реализованы в полной мере. "Сейчас ждем официальную информацию, насколько они были реализованы, но даже на первый взгляд видно, что многие пункты указов не исполнены", - сказал он vb.kg.

По его словам, в этих указах содержатся такие нужные направления, как снижение вмешательства государства в экономику и ведение бизнеса, реформы, направленные на упрощение госрегулирования, создание единого органа по выдаче разрешительных документов, сокращение количества проверок и многие другие необходимые бизнесу меры, которые до сих пор не реализованы.

Глава МДС привел также пример с разрешительными документами (лицензии, согласования, разрешения, заключения и т.д.), которые нужны и бизнесу, и всем гражданам. Часто бывает, что в положенные сроки они не выдаются или не выдаются вовсе без достаточных на то оснований, и бизнес-процессы тормозятся.

"Что значит невыдача или несвоевременная выдача документов? Это может означать не отправленный вовремя товар, не построенные в срок сооружения. В конечном итоге это выражается в огромных потерях для экономики страны, в том числе срывами инвестпроектов и других планов в бизнесе", - объяснил Аскар Сыдыков.

Не ожидать обращений предпринимателей

По его мнению, органы прокуратуры могут выступать проактивно, не ожидая обращений предпринимателей, а издав циркуляр всем госорганам о том, что органы прокуратуры будут отслеживать выполнение законов в положенные сроки во всем, что касается ведения предпринимательской деятельности.

"Нужно изменить отношение к предоставлению госуслуг, особенно к бизнесу, и переориентировать их с максимального контроля на максимальную помощь предпринимательству, гражданам и обществу. Госслужащий, который больше помогает бизнесу и проявляет инициативу, должен поощряться государством", - подчеркнул глава МДС.

Законность в законотворчестве

На Консультативном совете по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре Аскар Сыдыков поднял еще один важный вопрос – о надзоре за исполнением норм законодательства при законотворческом процессе.

Что это значит? Часто мы видим, что когда инициируются проекты нормативных актов, то они принимаются без необходимых финансово-экономических расчетов, без проведения анализа регулятивного воздействия, без достаточных обоснований, как этого требует Закон "О нормативных правовых актах в КР".

И бизнес надеется, что органы прокуратуры помогут обеспечить соблюдение всех норм закона об НПА при законотворческом процессе как исполнительной, так и законодательной ветвями власти.

"Это поможет принимать более взвешенные решения, потому что один из актуальных проблемных вопросов в нашей деловой среде в последнее время - это количество и качество принимаемых решений, - сказал Аскар Сыдыков. - Предприниматели зачастую узнают о новых законах, нормативных актах и решениях уже пост-фактум. Поэтому не успевают на них реагировать, внести свои замечания и предложения, аргументацию и повлиять на принимаемые решения".

По его словам, на днях была создана еще одна площадка государственно-частного диалога - Мониторинговая группа по правам предпринимателей при Верховном суде КР. С помощью таких площадок бизнес надеется стимулировать предпринимательскую активность, внедрение инноваций и создание рабочих мест, инициировать другие положительные изменения в деловой среде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416213
Теги:
бизнес, президент, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, МДС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  