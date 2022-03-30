Генпрокуратура КР и бизнес договорились вместе улучшать исполнение законов

"Основной вопрос, который задают инвесторы, в том числе иностранные, и предприниматели, когда обращаются к нам в ассоциацию, насколько прописанные в законе нормы исполняются на практике", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков после проведения Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре.

Глава МДС выразил благодарность за создание такой площадки, поскольку по новой Конституции статус полномочий Генпрокуратуры расширился, и бизнес надеется на ее помощь в создании благоприятной деловой среды.

"Учитывая, что основная функция органов прокуратуры - это надзор за исполнением законов, мы надеемся, что Генпрокуратура поможет нам, и мы совместными усилиями улучшим исполнение законов и обеспечим верховенство права в нашей стране", - добавил глава МДС.

Как он отметил, очень часто бывает, когда в законе говорится одно, а на практике происходит другое, и привел простой пример неисполнения законов. Принятые в прошлом году два основных указа Президента КР от 29 января и 4 марта 2021 года, направленные на улучшение деловой среды и инвестиционного климата в стране, не реализованы в полной мере. "Сейчас ждем официальную информацию, насколько они были реализованы, но даже на первый взгляд видно, что многие пункты указов не исполнены", - сказал он vb.kg.

По его словам, в этих указах содержатся такие нужные направления, как снижение вмешательства государства в экономику и ведение бизнеса, реформы, направленные на упрощение госрегулирования, создание единого органа по выдаче разрешительных документов, сокращение количества проверок и многие другие необходимые бизнесу меры, которые до сих пор не реализованы.

Глава МДС привел также пример с разрешительными документами (лицензии, согласования, разрешения, заключения и т.д.), которые нужны и бизнесу, и всем гражданам. Часто бывает, что в положенные сроки они не выдаются или не выдаются вовсе без достаточных на то оснований, и бизнес-процессы тормозятся.

"Что значит невыдача или несвоевременная выдача документов? Это может означать не отправленный вовремя товар, не построенные в срок сооружения. В конечном итоге это выражается в огромных потерях для экономики страны, в том числе срывами инвестпроектов и других планов в бизнесе", - объяснил Аскар Сыдыков.

Не ожидать обращений предпринимателей

По его мнению, органы прокуратуры могут выступать проактивно, не ожидая обращений предпринимателей, а издав циркуляр всем госорганам о том, что органы прокуратуры будут отслеживать выполнение законов в положенные сроки во всем, что касается ведения предпринимательской деятельности.

"Нужно изменить отношение к предоставлению госуслуг, особенно к бизнесу, и переориентировать их с максимального контроля на максимальную помощь предпринимательству, гражданам и обществу. Госслужащий, который больше помогает бизнесу и проявляет инициативу, должен поощряться государством", - подчеркнул глава МДС.

Законность в законотворчестве

На Консультативном совете по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре Аскар Сыдыков поднял еще один важный вопрос – о надзоре за исполнением норм законодательства при законотворческом процессе.

Что это значит? Часто мы видим, что когда инициируются проекты нормативных актов, то они принимаются без необходимых финансово-экономических расчетов, без проведения анализа регулятивного воздействия, без достаточных обоснований, как этого требует Закон "О нормативных правовых актах в КР".

И бизнес надеется, что органы прокуратуры помогут обеспечить соблюдение всех норм закона об НПА при законотворческом процессе как исполнительной, так и законодательной ветвями власти.

"Это поможет принимать более взвешенные решения, потому что один из актуальных проблемных вопросов в нашей деловой среде в последнее время - это количество и качество принимаемых решений, - сказал Аскар Сыдыков. - Предприниматели зачастую узнают о новых законах, нормативных актах и решениях уже пост-фактум. Поэтому не успевают на них реагировать, внести свои замечания и предложения, аргументацию и повлиять на принимаемые решения".

По его словам, на днях была создана еще одна площадка государственно-частного диалога - Мониторинговая группа по правам предпринимателей при Верховном суде КР. С помощью таких площадок бизнес надеется стимулировать предпринимательскую активность, внедрение инноваций и создание рабочих мест, инициировать другие положительные изменения в деловой среде.