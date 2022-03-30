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В Дубае обсудили расширение кыргызско-эмиратского сотрудничества

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- Наталья Крайнова
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Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев встретился с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бин Тауком Аль-Марри. Как сообщает пресс-служба кабмина, встреча прошла на полях 8-го заседания Всемирного Саммита правительств в городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты).

В рамках переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами и практической реализации ряда совместных проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, туризма и других направлений совместного взаимодействия.

Вместе с тем, кыргызской стороной была отмечена необходимость проведения 2-го заседания совместной Межправительственной кыргызско-эмиратской комиссии, расширения торгово-экономического сотрудничества путем регулярного проведения взаимных визитов бизнес-делегаций, бизнес-форумов, экспертных встреч в рамках Делового Совета КР-ОАЭ, активизации работы совместной Рабочей экспертной группы по Межправительственному акселератору.

Отдельной темой разговора между сторонами стал вопрос планируемого визита министра экономики ОАЭ Абдаллы бин Таук Аль-Марри с бизнес-делегацией ОАЭ в Кыргызстан в первой половине текущего года.

В завершение встречи стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты с целью практической реализации направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/416217
Теги:
ОАЭ, Кыргызстан, кабмин
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