Чолпон Аламанова: Курак помогает женщинам, подвергшимся насилию (видео)

Член Союза художников Кыргызстана, художник-прикладник Чолпон Аламанова считает, что все женщины нашей республики очень талантливые, сильные и обладают неиссякаемой энергией. Сама Чолпон создает красивые произведения в стиле техники курак, участвует в международных выставках, дает мастер-классы и обучает древнему ремеслу всех желающих. В настоящее время Аламанова горит проектом помощи женщинам, подвергшимся насилию.

Работы кыргызской мастерицы известны в России, Японии, Пакистане, Турции, Бельгии. Чолпон вообще очень много участвует в фестивалях и выставках, показывает собственные произведения и произведения учеников, рассказывает о том, что такое курак, какова его история и назначение, что означают древние символы. Мастерица хочет, чтобы к прекрасному старинному искусству могли прикоснуться не только кыргызстанцы, но и жители других стран.

Недавно у Чолпон Аламановой завершился проект "Эко-курак". Мастерица с ученицами собирали лоскутки тканей, которые выбрасывали из швейных цехов, сортировали и шили из них разные вещи в технике курак.

"Обычно эти лоскуты попадают на мусорку или сжигаются. А потом все мы - наши дети, родители - дышим невыносимым смогом. Эту ситуацию нужно менять. За пять месяцев мы с девочками переработали около 300 килограммов такого сырья. Это то, что не было сожжено, не сгнило и не загрязнило экологию нашей страны", - пояснила Чолпон Аламанова.

Сейчас Чолпон загорелась новым проектом. Его задача помочь женщинам, которые подверглись домашнему или другому виду насилия. Конечно, у нас есть организации, которые в таких трудных ситуациях оказывают психологическую или финансовую поддержку. Но...

"Я уверена, что восстанавливаться можно и через творчество. И конкретно, создавая произведения в технике курак. Например, когда у меня самой бывает плохое настроение, я начинаю нарезать из лоскутков заготовки для будущих работ, тем самым выплескиваю негативные эмоции. А затем, сшивая эти лоскутки в единое, создавая что-то прекрасное, получаю положительные эмоции. Также и женщина, которая подверглась какому-то насилию, чувствует себя разбитой и потерянной. Нарезая лоскутки тканей она сможет выплеснуть свою боль. А, начиная их сшивать между собой, как бы саму себя собирает по кусочкам. По опыту знаю, что курак помог многим женщинам. Кто-то был серьезно болен, кто-то развелся и пребывал в депрессии, а начав заниматься творчеством, гармонизировал свою энергетику, обретал новые силы", - рассказала Чолпон Аламанова.