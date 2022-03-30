Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Глава Верховного суда принял участие в переписи населения (видео)

155  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков принял участие в общереспубликанской переписи населения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замирбек Базарбеков ответил на вопросы, согласно форме опросника. Переписчик, используя специальное мобильное приложение, на месте записал все данные о председателе Верховного суда и его семье.

Кроме того в переписи участвовали заместители председателя Верховного суда Айбек Давлетов и Нургуль Бакирова.

Напомним, что перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта и продлится до 3 апреля 2022 года. В отдаленных регионах республики перепись пройдет с 23 апреля по 2 мая 2022 года.

Общереспубликанская кампания впервые проходит в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416221
Теги:
Верховный суд, перепись населения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  