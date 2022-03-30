Глава Верховного суда принял участие в переписи населения (видео)

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков принял участие в общереспубликанской переписи населения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замирбек Базарбеков ответил на вопросы, согласно форме опросника. Переписчик, используя специальное мобильное приложение, на месте записал все данные о председателе Верховного суда и его семье.

Кроме того в переписи участвовали заместители председателя Верховного суда Айбек Давлетов и Нургуль Бакирова.

Напомним, что перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта и продлится до 3 апреля 2022 года. В отдаленных регионах республики перепись пройдет с 23 апреля по 2 мая 2022 года.

Общереспубликанская кампания впервые проходит в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.