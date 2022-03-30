Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Ученые нашли морской грибок, эффективно разлагающий пластик

164  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследователи Института океанографии Академии наук Китая обнаружили вид морского грибка, который способен эффективно разлагать полиэтилен и другие виды пластика, причем некоторые из них разлагаются на фрагменты всего за две недели. Об этом пишет агентство "Синьхуа".

Группа ученых под руководством Сунь Чаоминя с 2016 года собрала более тысячи образцов пластикового мусора в прибрежной зоне Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). На одном из них был обнаружен морской грибок, который примерно за четыре месяца вызвал сжатие пластика, изменение его цвета и образование мелких фрагментов.

"Было подтверждено, что данный грибок эффективно разлагает полиэтиленовый пластик различными способами. При этом эффективность деполимеризации достигает 95 процентов, и он безвреден для окружающей среды", - пояснил Сунь Чаоминь.

Команда ученых улучшила условия культивирования грибка и эффективность его деструкционного воздействия на широкий спектр пластиков, отличных от полиэтилена. Полиэфирные полиуретановые пластмассы и биоразлагаемые пластмассы при этом разложились на фрагменты в течение двух недель.

Группа ученых уже подала заявку на получение национального патента такого способа переработки пластика.

Ежегодно в океан попадет более 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Они превращаются в микропластик, попадающий в глобальную пищевую цепочку и представляющий серьезную угрозу для морской экосистемы.

"С помощью морских грибков и их способности разлагать пластик, человечество может решить проблему глобального загрязнения планеты", - подчеркнул Сунь Чаоминь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416225
Теги:
Китай, наука, экология, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  