Ученые нашли морской грибок, эффективно разлагающий пластик

Исследователи Института океанографии Академии наук Китая обнаружили вид морского грибка, который способен эффективно разлагать полиэтилен и другие виды пластика, причем некоторые из них разлагаются на фрагменты всего за две недели. Об этом пишет агентство "Синьхуа".

Группа ученых под руководством Сунь Чаоминя с 2016 года собрала более тысячи образцов пластикового мусора в прибрежной зоне Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). На одном из них был обнаружен морской грибок, который примерно за четыре месяца вызвал сжатие пластика, изменение его цвета и образование мелких фрагментов.

"Было подтверждено, что данный грибок эффективно разлагает полиэтиленовый пластик различными способами. При этом эффективность деполимеризации достигает 95 процентов, и он безвреден для окружающей среды", - пояснил Сунь Чаоминь.

Команда ученых улучшила условия культивирования грибка и эффективность его деструкционного воздействия на широкий спектр пластиков, отличных от полиэтилена. Полиэфирные полиуретановые пластмассы и биоразлагаемые пластмассы при этом разложились на фрагменты в течение двух недель.

Группа ученых уже подала заявку на получение национального патента такого способа переработки пластика.

Ежегодно в океан попадет более 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Они превращаются в микропластик, попадающий в глобальную пищевую цепочку и представляющий серьезную угрозу для морской экосистемы.

"С помощью морских грибков и их способности разлагать пластик, человечество может решить проблему глобального загрязнения планеты", - подчеркнул Сунь Чаоминь.