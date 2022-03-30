Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Российский школьник обучил ворон раздельному сбору мусора

129  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Школьник из Реутова Родион Муцольгов представил на конкурсе в Санкт-Петербурге разработку, позволяющую научить ворон раздельному сбору мусора. Об этом сообщает INTERFAX.

Проект воспитанника детского технопарка "Изобретариум" по обучению ворон сбору мусора и его сортировке при помощи нейросети занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе. Всего в финале научных состязаний приняли участие 342 молодых инженера. А в отборочных этапах участвовали более 2,7 тысячи школьников из 74 регионов России и стран СНГ.

Устройство Родиона Муцольгова представляет собой специализированный контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, куда птица и помещает свою находку.

Жюри конкурса присудило юному изобретателю главную премию "Совершенство как надежда" в секции "Биология". Проект по обучению ворон отмечен как молодежным, так и бизнес-жюри состязания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416226
Теги:
Россия, экология, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  