Российский школьник обучил ворон раздельному сбору мусора

Школьник из Реутова Родион Муцольгов представил на конкурсе в Санкт-Петербурге разработку, позволяющую научить ворон раздельному сбору мусора. Об этом сообщает INTERFAX.

Проект воспитанника детского технопарка "Изобретариум" по обучению ворон сбору мусора и его сортировке при помощи нейросети занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе. Всего в финале научных состязаний приняли участие 342 молодых инженера. А в отборочных этапах участвовали более 2,7 тысячи школьников из 74 регионов России и стран СНГ.

Устройство Родиона Муцольгова представляет собой специализированный контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, куда птица и помещает свою находку.

Жюри конкурса присудило юному изобретателю главную премию "Совершенство как надежда" в секции "Биология". Проект по обучению ворон отмечен как молодежным, так и бизнес-жюри состязания.