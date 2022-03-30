Стало известно когда отключат отопление в квартирах бишкекчан

В Бишкеке 4 апреля начнут отключать отопление, сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода во главе вице-мэра по ЖКХ Жамалбека Ырсалиева.

По данным управления гидрометеорологической службы при МЧС КР, с 31 марта ожидается повышение среднесуточной температуры, резкого похолодания не ожидается.

Напомним, что по утвержденным критериям отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров подпишет распоряжение об окончании отопительного сезона 2021-2022 года в столице в ближайшее время.

Справочные номера:

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго": (0312) 21-28-47, (0312) 212844.

Номера телефонов ОАО "Бишкектеплосеть":

(0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

56-85-58 – диспетчерская служба.