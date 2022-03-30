Погода
$ 85.43 - 87.63
€ 98.87 - 100.87

Сотрудники ГУ "Унаа" нанесли государству ущерб на 7,8 миллиона сомов

1361  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сотрудники государственного учреждения "Унаа" нанесли государству ущерб на сумму 7,8 миллиона сомов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка в ГУ "Унаа" МВД.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ответственные лица ГУ "Унаа" МВД, несмотря на неуплату НДС и на имеющиеся ограничения таможенных органов, незаконно зарегистрировали мобильный асфальтобетонный завод Sigma Compact 200, в результате чего государству причинен ущерб в размере 7 миллионов 803 тысяч 165,01 сома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР и проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416238
Теги:
Генеральная прокуратура, ущерб, ГУ "Унаа"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  