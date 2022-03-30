Сотрудники ГУ "Унаа" нанесли государству ущерб на 7,8 миллионов сомов

В Кыргызстане сотрудники государственного учреждения "Унаа" нанесли государству ущерб на сумму 7,8 миллионов сомов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Сообщается, что Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка в ГУ "Унаа" МВД.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ответственные лица ГУ "Унаа" МВД, несмотря на неуплату НДС и на имеющиеся ограничения таможенных органов, незаконно зарегистрировали мобильный асфальтобетонный завод "Sigma Compact 200", в результате которого государству причинен ущерб в размере 7 миллионов 803 тысяч 165,01 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР и проводится расследование.