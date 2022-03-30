Dyson представила новые наушники с маской для фильтрации воздуха

Компания Dyson представила Zone - шумоподавляющие Bluetooth-наушники и маску с технологией очистки воздуха. Продавать новое устройство планируют начать уже нынешней осенью. Такая информация появилась на официальном сайте компании.

В маске Zone установлена упрощенная технология фильтрации воздуха из других устройств Dyson. Zone втягивает воздух через наушники с помощью компрессоров, фильтрует и подает через маску.

Лица маска не касается. Ее можно отсоединить, чтобы использовать только наушники, или отодвинуть во время разговора. Внутри есть несколько режимов фильтрации. Их можно менять вручную или автоматически в зависимости от интенсивности движения. Во время бега, например, человеку нужно больше воздуха.

По данным Dyson, Zone может отфильтровывать до 99 процентов вредных частиц. Фильтры потребуется менять в среднем раз в год.

В Zone три режима шумоподавления. Режим изоляции с активным шумоподавлением (ANC), когда маска надета. Ее опускание автоматически переключает наушники в режим разговора и отключает ANC. Есть режим прозрачности, в котором можно слышать некоторые звуки (автомобильные гудки, сирены и прочее).

Зарядка устройства - через USB-C. Его также можно подключить к приложению Dyson Link, чтобы узнать подробную информацию о качестве воздуха вокруг.

Характеристики устройства (вес, время работы батареи), а также цена пока не называются.