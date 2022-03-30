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Забрали телефон и деньги. В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбое

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 26 марта 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.Т., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиева, применив физическую силу к заявителю, открыто завладели мобильным телефоном марки "Redmi 9 А" стоимостью 10 тысяч сомов и денежными средствами в сумме 17 тысяч 500 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района, задержаны подозреваемые Ж.М. 1994 года рождения и К.И.1993 года рождения и были доставлены в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 столицы сроком на один месяц.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к другим аналогичным фактам преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/416247
Теги:
Ленинский район, разбой, Бишкек, УВД
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