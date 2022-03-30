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Лунную пыль, собранную Нилом Армстронгом, выставили на аукцион

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- Анастасия Карелина
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В США выставили на аукцион лунную пыль, которую собрал астронавт Нил Армстронг. Об этом пишет Esquire.

Первый человек, ступивший на поверхность спутника, собрал образцы лунной пыли для NASA в 1969 году в рамках миссии на корабле "Аполлон-11".

"Поверхность тонкая и рыхлая, я могу свободно поднять (пыль) ногой. Пыль прилипает к подошве моих ботинок тонкими слоями, словно угольная зола. Я делаю небольшие шаги, но вижу следы своих ботинок на мелких песчаных частицах", - сказал Нил Армстронг про лунную пыль, когда шел по поверхности спутника.

Стартовая цена необычного лота - 800 тысяч долларов. Однако выручить за него могут до 1,2 миллиона долларов.

Аукцион должен пройти 13 апреля. Часть средств от продажи направят на благотворительность.

Ранее на торгах в 2017 году уже ушел с молотка мешочек, в который астронавт собирал пробу. Покупатель выложил за него 1,8 миллиона долларов.


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URL: https://www.vb.kg/416249
Теги:
аукцион, США, в мире, космос
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