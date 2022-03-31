В КР на 31 марта зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 марта зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 10,

в Чуйской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 935 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 7 человек.

За весь период выздоровели – 196 213 человек.

За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано. Всего за весь период скончались – 2988 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 84 человека. На амбулаторном лечении – 66 человек.