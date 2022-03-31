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Эльза Сеидджахан стала почетным членом Союза композиторов Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор Эльза Сеидджахан стала почетным членом Союза композиторов Кыргызской Республики. Об этом сообщил президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов.

Удостоверение члена данной творческой организации артистке вручил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Решение принять Эльзу Сеидджахан в Союз композиторов Кыргызстана было принято в феврале на заседании правления союза по представлению Фонда поддержки политики тюркоязычных государств. Так был отмечен вклад азербайджанской артистки в развитие кыргызской музыки.

На торжественном мероприятии композитор рассказала, что она является победителем музыкального фестиваля на Иссык-Куле и обладательницей специальной награды ТЮРКСОЙ. Эльза Сеидджахан отметила, что песня "Иссык-Куль", написанная на стихи Лейлы Алиевой по проекту Фонда поддержки политики тюркоязычных государств, была исполнена ею на персидском языке.

"Я и другие азербайджанские музыканты в этом году будем участвовать в фестивале "Иссык-Куль – жемчужина тюркской Вселенной", где исполнители из разных государств представят песню на слова Лейлы Алиевой "Иссык-Куль" на 12 языках", - добавила виновница торжества.


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URL: https://www.vb.kg/416256
Теги:
Азербайджан, музыка, награда, Кыргызстан, Иссык-Куль
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