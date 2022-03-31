На Ошском рынке столицы есть 400-500 свободных торговых мест

Ленинский акимиат в целях ликвидации стихийной торговли на территории ТРК "Ош-базары" продолжает вести работу с торговцами, реализующими товар за пределами рынка. В настоящий момент для них есть 400-500 свободных мест внутри него. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Ош-базары" может предоставить площадь в 500 квадратных метров. Доступны также места в овощном и других рядах рынка. Люди, реализующие свой товар за его пределами, по всем вопросам могут обратиться в администрацию "Ош-базары". Она находится по адресу: улица Токтогула, 259. Или же позвонить по телефону: 0(701)290-890.