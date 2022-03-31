Погода
$ 85.43 - 87.63
€ 98.87 - 100.87

Тазабек Икрамов: С самого детства я был очень амбициозен (видео)

393  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Тазбек Икрамов в интервью редакции vb.kg рассказал, через какие трудности в жизни ему пришлось пройти, прежде чем он стал депутатом.

По его словам, в свое время, чтобы прокормить семью, ему пришлось уехать на заработки в Россию, где он работал грузчиком. В это же время он поставил себе цель стать депутатом.

Также в беседе с журналистом народный избранник поделился своими законотворческими инициативами. Так, например, по его словам, он неоднократно поднимал в парламенте вопрос повсеместного строительства водохранилищ в стране.

"С 6-го созыва я постоянно поднимаю вопрос о строительстве водохранилищ. К примеру, в нашем Сузакском районе есть река Кокарт. Так вот, она просто так течет в другие страны, а ведь мы могли

бы построить водохранилище и собирать воду этой реки. А это дополнительная электроэнергия, рыбные хозяйства и, конечно же, полив для фермеров. Вот увидите, через 20 лет вода станет дороже золота. Почему мы не используем в полной мере наши возможности. Поэтому я намерен вновь и вновь поднимать этот вопрос. Мы должны строить водохранилища повсеместно в стране", - сказал депутат.

Полностью интервью с депутатом Тазабеком Иркамовым смотрите ниже:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416261
Теги:
водоснабжение, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  