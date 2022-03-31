Тазабек Икрамов: С самого детства я был очень амбициозен (видео)

Депутат Жогорку Кенеша Тазбек Икрамов в интервью редакции vb.kg рассказал, через какие трудности в жизни ему пришлось пройти, прежде чем он стал депутатом.

По его словам, в свое время, чтобы прокормить семью, ему пришлось уехать на заработки в Россию, где он работал грузчиком. В это же время он поставил себе цель стать депутатом.

Также в беседе с журналистом народный избранник поделился своими законотворческими инициативами. Так, например, по его словам, он неоднократно поднимал в парламенте вопрос повсеместного строительства водохранилищ в стране.

"С 6-го созыва я постоянно поднимаю вопрос о строительстве водохранилищ. К примеру, в нашем Сузакском районе есть река Кокарт. Так вот, она просто так течет в другие страны, а ведь мы могли

бы построить водохранилище и собирать воду этой реки. А это дополнительная электроэнергия, рыбные хозяйства и, конечно же, полив для фермеров. Вот увидите, через 20 лет вода станет дороже золота. Почему мы не используем в полной мере наши возможности. Поэтому я намерен вновь и вновь поднимать этот вопрос. Мы должны строить водохранилища повсеместно в стране", - сказал депутат.

Полностью интервью с депутатом Тазабеком Иркамовым смотрите ниже: