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Павильон Кыргызстана признан одним из лучших на Expo-2020 в Дубае

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах завершает работу Всемирная выставка, являющаяся открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений стран, культуры и традиций народов. А накануне были подведены итоги работы выставки и вручены награды. Павильон нашей республики занял почетное третье место в тематическом кластере "Возможность" категории Theme Development. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.

30 марта в Дубае был День чествования Международного бюро выставок (МБВ). В его рамках подведены итоги EXPO-2020 Dubai и вручены награды EXPO Awards в различных категориях.

Согласно решению специальной конкурсной комиссии, павильон Кыргызстана завоевал почетное третье место в тематическом кластере "Возможность" категории Theme Development. В нем было представлено более сорока государств.

В состав жюри входили представители оргкомитета Expo, Всемирного бюро выставок, редакторы авторитетных изданий, известные дизайнеры и фотографы.

Ранее комиссия посетила каждый павильон стран-участниц, оценивая все детали заявленной концепции участия: от исполнения до содержательной части.

Кыргызстан в своей категории сделал упор на экономическом и туристическом потенциале, а также демонстрации уникальной культуры. Высокопоставленные гости павильона высоко оценили достижения кыргызского народа в сохранении своей самобытности и традиций в современном мире. Отдельного внимания удостоились медовая продукция и питьевая вода из Кыргызстана.

Кыргызстанские предприниматели смогли заключить ряд контрактов.


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URL: https://www.vb.kg/416263
Теги:
выставка, ОАЭ, Кыргызстан
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