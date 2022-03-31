В Испании нашли первые свидетельства раннего вымирания неандертальцев

Антропологи обнаружили на севере Испании первые свидетельства того, что неандертальцы начали вымирать задолго до проникновения кроманьонцев в Европу. Ученые совершили это открытие в ходе раскопок на неандертальском стойбище Аранбальца-2. Сообщает ТАСС со ссылкой на статью в журнале PLoS One.

"Мы провели первые полные раскопки на территории неандертальской стоянки Аранбальца-2, расположенной не в пещере, а под открытым небом. Они показали, что местные группы неандертальцев, относившиеся к мустьерской культуре, вымерли задолго до того, как север Испании заселили представители новой шательперонской культуры", - пишут исследователи.

Группа европейских антропологов под руководством Хосеба Риоса-Гарайса, куратора Археологического музея Бильбао (Испания) открыла первые возможные следы того, что неандертальцы начали вымирать задолго до того, как в Европу проникли первые Homo sapiens. Они пришли к такому выводу во время раскопок на стойбище Аранбальца-2, расположенной в окрестностях города Баррика на севере Испании.

Она представляет собой небольшое поселение неандертальцев, последние жители которого относились к так называемой шательперонской культуре. По текущим оценкам ученых, Аранбальца-2 была заселена примерно 80 тыс. лет назад и покинута около 39 тыс. лет назад, примерно в то же время, когда неандертальцы исчезли в большинстве регионов Европы.

В ходе анализа ученые детально изучили технику изготовления рубил и прочих инструментов, а также вычислили их возраст при помощи радиоизотопных и геохронологических методов.

Анализ этих орудий труда подтвердил их неандертальское происхождение и при этом неожиданно показал, что артефакты двух неандертальских культур относились к совершенно разным хронологическим эпохам, которые при этом никак не пересекались. Это, как объясняют антропологи, говорит о том, что все представители мустьерской культуры исчезли задолго до того, как в северную Иберию проникли первые носители шательперонской культуры, что произошло около 45 тыс. лет назад.

Последующее изучение стоянок последних Homo neanderthalensis и более детальные реконструкции климата среднего палеолита, как надеются антропологи, раскроют причину исчезновения первых жителей Европы.