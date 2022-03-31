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Ветерана службы уголовно-исполнительной системы наградили медалью

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке наградили медалью "Ардагер" 60-летнего ветерана, сообщает пресс-служба службы исполнения наказаний.

Жээнбек Анарбеков всю жизнь отдал службе в уголовно-исполнительной системе Кыргызстана. Последние годы был сотрудником учреждения № 21. Из СИЗО-1 и вышел на пенсию в звании старшего прапорщика.

В службе отмечают, что прапорщик Анарбеков, несмотря на скромность, является настоящим патриотом и знатоком своего дела.

За большой вклад и профессиональные заслуги ветерана наградили медалью "Ардагер". От лица руководства службы исполнения наказаний Минюста КР ее вручил председатель Совета ветеранов СИН полковник Алибай Нишанбаев. Почетная награда украсила грудь пенсионера аккурат в день его 60-летнего юбилея.


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URL: https://www.vb.kg/416269
Теги:
ветераны, ГСИН
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