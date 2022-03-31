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Чемпионами страны по греко-римской и вольной борьбе стали бишкекчане

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- Анастасия Карелина
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Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Масштабные соревнования проходили в Таласе.

Вот как распределились места. Эти спортсмены – воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района.

Греко-римская борьба:

  1. Бейшекеев Раззак – 1 место (63 килограммов);
  2. Темирбеков Имур – 1 место (67 килограммов);
  3. Молдогараев Абдубакир – 1 место (77 килограммов);
  4. Райымалы у. Нурманбет – 1 место (97 килограммов);
  5. Каримов Баяман – 2 место (60 килограммов);
  6. Телекабылов Омурзак – 2 место (67 килограммов);
  7. Бердиев Алибек – 2 место (72 килограммов);
  8. Атанза Мухаммед – 3 место (82 килограммов);
  9. Бейшеналы у. Дастан – 3 место (97 килограммов).

Вольная борьба:

  1. Сакыбаев Аден – 1 место (61 килограммов);
  2. Абдыназар у. Медер – 1 место (125 килограммов);
  3. Доктурбек у. Юхан – 2 место (57 килограммов);
  4. Мураталиев Эрбол – 2 место (65 килограммов);
  5. Ботбаев Бакыт – 2 место (97 килограммов);
  6. Сатыбалды у. Дастан – 2 место (79 килограммов);
  7. Урматов Асылбек – 3 место (61 килограммов);
  8. Жузупбеков Айдар – 3 место (65 килограммов);
  9. Жыргалбек у. Мырза – 3 место (65 килограммов);
  10. Толомушев Муслим – 3 место (70 килограммов);
  11. Алишер у. Алихан – 3 место (74 килограммов);
  12. Кудайназаров Жоламан – 3 место (79 килограммов).


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URL: https://www.vb.kg/416270
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, чемпионат, Бишкек
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