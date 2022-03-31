Чемпионами страны по греко-римской и вольной борьбе стали бишкекчане

Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Масштабные соревнования проходили в Таласе.

Вот как распределились места. Эти спортсмены – воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района.

Греко-римская борьба:

Бейшекеев Раззак – 1 место (63 килограммов); Темирбеков Имур – 1 место (67 килограммов); Молдогараев Абдубакир – 1 место (77 килограммов); Райымалы у. Нурманбет – 1 место (97 килограммов); Каримов Баяман – 2 место (60 килограммов); Телекабылов Омурзак – 2 место (67 килограммов); Бердиев Алибек – 2 место (72 килограммов); Атанза Мухаммед – 3 место (82 килограммов); Бейшеналы у. Дастан – 3 место (97 килограммов).

Вольная борьба: