Чемпионами страны по греко-римской и вольной борьбе стали бишкекчане

Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Масштабные соревнования проходили в Таласе.
Вот как распределились места. Эти спортсмены – воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района.
Греко-римская борьба:
- Бейшекеев Раззак – 1 место (63 килограммов);
- Темирбеков Имур – 1 место (67 килограммов);
- Молдогараев Абдубакир – 1 место (77 килограммов);
- Райымалы у. Нурманбет – 1 место (97 килограммов);
- Каримов Баяман – 2 место (60 килограммов);
- Телекабылов Омурзак – 2 место (67 килограммов);
- Бердиев Алибек – 2 место (72 килограммов);
- Атанза Мухаммед – 3 место (82 килограммов);
- Бейшеналы у. Дастан – 3 место (97 килограммов).
Вольная борьба:
- Сакыбаев Аден – 1 место (61 килограммов);
- Абдыназар у. Медер – 1 место (125 килограммов);
- Доктурбек у. Юхан – 2 место (57 килограммов);
- Мураталиев Эрбол – 2 место (65 килограммов);
- Ботбаев Бакыт – 2 место (97 килограммов);
- Сатыбалды у. Дастан – 2 место (79 килограммов);
- Урматов Асылбек – 3 место (61 килограммов);
- Жузупбеков Айдар – 3 место (65 килограммов);
- Жыргалбек у. Мырза – 3 место (65 килограммов);
- Толомушев Муслим – 3 место (70 килограммов);
- Алишер у. Алихан – 3 место (74 килограммов);
- Кудайназаров Жоламан – 3 место (79 килограммов).