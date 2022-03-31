Отличная новость! В MegaPay доступна онлайн-оплата изготовления паспорта

Для удобства абонентов государственный оператор мобильной связи MegaCom продолжает расширять спектр актуальных цифровых государственных услуг. При поддержке Министерства цифрового развития республики компания реализовала возможность оплаты изготовления паспортов Кыргызстана в приложении MegaPay.

Теперь не нужно стоять в очереди на кассу! Оплатить услугу выдачи ID-карты (паспорта гражданина КР образца 2017 года) и общегражданского паспорта (образца 2020 года) можно онлайн в несколько кликов.

После подачи документов и получения расписки в их приеме на изготовление паспорта , выданной сотрудниками ЦОН, услугу можно оплатить через MegaPay (приложение необходимо скачать или обновить в Google Play или App Store) двумя способами.

Способ №1:

в разделе "QR-оплата" отсканируй QR-код, указанный на квитанции (в расписке); введи сумму для оплаты; подтверди платеж.

Способ №2:

в разделе "Оплата" выбери сервис "Государственные платежи", затем "Оплата паспорта КР"; введи код на оплату, указанный в квитанции, и сумму; подтверди платеж.

Готово!

Услугой оплаты ID-карты в MegaPay могут воспользоваться граждане КР: впервые получающие паспорт; обменивающие документ в связи с истечением срока действия; получающие паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность; сменившие ФИО.

Услуга также распространяется на оплату в MegaPay общегражданских паспортов КР образца 2020 года лицами: впервые получающими паспорт; обменивающими документ в связи с истечением срока действия; сменившими ФИО и национальность; получающими паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность.

MegaPay – твой незаменимый помощник в повседневной жизни!