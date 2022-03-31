Милиционеры Жайылского района привезли подарки воспитанникам "Омур-Белеги"

Руководство и личный состав ОВД Жайылского района навестили воспитанников центра реабилитации "Омур-Белеги" ("Подари жизнь"). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Центр оказывает помощь детям с такими сложными заболеваниями, как аутизм и ДЦП.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В преддверии этой даты служители правопорядка приехали к детям не с пустыми руками. Они привезли сладости, фрукты, другие продукты питания, игрушки и мыломоющие средства.