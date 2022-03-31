Талибы адаптируются к последствиям спецоперации

В китайском городе Туньси проходит третья конференция с участием ряда стран: России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Несмотря на то что фокус мировой повестки смещен в сторону украинского конфликта, ситуация вокруг положения Кабула по-прежнему требует внимания, считают региональные игроки. В экспертной среде не исключают, что санкционированное давление может повысить интерес России к рынкам Южной Азии, а это только увеличивает актуальность связанных с Афганистаном проектов.

Многосторонняя встреча в Туньси по Афганистану призвана улучшить координацию международных игроков по работе в гуманитарной и социально-экономической сферах. В то же время будет рассмотрена ситуация в области безопасности в Южной Азии. Отдельно на полях министерских переговоров запланировано проведение очередного заседания расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан) на уровне специальных представителей.

Еще несколько дней назад движение "Талибан", пришедшее к власти в Кабуле в 2021 году, подтвердило, что направит на переговоры стран-соседей делегацию во главе с министром иностранных дел временного правительства Амиром Ханом Моттаки. По этому поводу официальные представители группировки выразили надежду на то, что встреча в Туньси "может расширить сферу взаимодействия и сотрудничества соседей с новым правительством" в Кабуле.

Недвусмысленные сигналы в связи с переговорами сделали в КНР. "Мы надеемся, что третий раунд встречи позволит странам – соседям Афганистана, укрепить взаимопонимание, обсудить совместные усилия по стабилизации ситуации в этой стране на последующем этапе и в то же время ожидаем, что международное сообщество окажет Афганистану более значительную поддержку", – заметил на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он напомнил, что ответственность за трудности, "вызванные как внутренними проблемами, так и внешними факторами", в стране несет администрация президента США, и затем повторил более настойчиво: "Другие страны должны оказывать более активную поддержку".

Однако то, как талибы проводят внутреннюю политику, заставляет сомневаться, что им удастся аккумулировать те объемы помощи, которые так ждет китайская сторона.

Так, нынешние власти Афганистана объявили 23 марта, что средние и старшие школы для девочек будут закрыты, хотя ранее анонсировались другие планы. Великобритания, США и страны Евросоюза выступили с протестом против такого шага. Спустя два дня США отменили запланированные с талибами в Дохе переговоры. "Мы дали ясно понять, что считаем это решение возможным поворотным моментом в нашем взаимодействии, – отметила замруководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер. – Решение "Талибана" причинит серьезный вред афганскому народу, перспективам экономического роста и его стремлению улучшить отношения с международным сообществом". Она призвала боевиков "выполнять свои обязательства".

В экспертной среде есть точка зрения, что талибы решились на нарушения в сфере прав человека, воспользовавшись тем, что глобальная повестка занята украинским кризисом. На то, что мировое сообщество практически забыло об Афганистане на фоне Украины, сетовали участники переговоров в Туньси. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 30 марта заявил, что странам нужно более внимательно подходить к тем проблемам, с которыми сталкиваются власти в Кабуле. "Афганистан заслуживает большего внимания со стороны мирового сообщества, – обратил внимание глава дипломатического ведомства. – Иран и Китай надеются увидеть Афганистан стабильным, развитым и активно сотрудничающим с соседними странами".

В свою очередь на встрече с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши 30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил: "Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, сейчас пытаются заменить его Украиной, и все понимают, о чем это".

Как пояснил научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, напряженность в отношениях между Россией и Западом может повысить значение и роль Афганистана. "Украинский кризис может привести к полному развороту России на Восток, – заметил эксперт, добавив, что для диверсификации своих внешнеполитических связей на этом направлении Москве понадобится доступ к рынкам южной Азии. – Это повышает заинтересованность в трансафганских проектах. В этом контексте будет расти и значение талибов как силы, контролирующей территорию Афганистана. И талибы, безусловно, этим пользуются". Однако внутренние противоречия в движении и ряд других факторов пока не дают членам движения создать необходимые для инвестиций и реализации проектов условия. Трудно прогнозировать даже то, какой режим возникнет в Афганистане в практическом смысле, резюмирует эксперт.

Источник: Независимая газета