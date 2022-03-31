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Искусственный интеллект впервые обыграл людей в бридж

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- Анастасия Карелина
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Искусственный интеллект впервые обыграл восемь чемпионов мира по бриджу. Об этом пишет The Guardian.

До этого момента в данной игре люди превосходили алгоритмы, в отличие от шахмат или го. В бридже важно быстро реагировать на поведение других игроков, и у человека это всегда получалось лучше.

Но ИИ под названием NooK выиграл 67 партий из 80 разыгранных. Создатели говорят, что это стало возможным из-за нового подхода к обучению алгоритма - вместо того, чтобы играть миллиарды раундов и обучаться, он сначала изучил правила игры, а потом практиковался. То есть, действовал как человек.

"То, что мы увидели, представляет собой фундаментально важный прогресс в развитии систем искусственного интеллекта", - сказал профессор машинного обучения в Имперском колледже Лондона Стивен Магглтон.

NooK разрабатывали пять лет. Принадлежит ИИ французскому стартапу NukkAI.


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URL: https://www.vb.kg/416281
Теги:
Франция, в мире
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