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В Кыргызстане начато строительство железной дороги

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане впервые с обретения независимости начато строительство железной дороги. Вчера, 31 марта, президент республики Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в своем выступлении отметил, что таким образом создается основа нового железнодорожного узла, который будет иметь важное значение для будущего страны.

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" в настоящее время проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече (186 км). Первым этапом реализации проекта Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече планируется строительство участка железной дороги Балыкчы - Кочкор протяженностью 63 км.

В настоящее время завершена укладка 500 метров железнодорожной линии. До конца года ожидается укладка порядка 5 км железной дороги. Все необходимые материалы для укладки 5 км верхнего строения пути имеются в наличии.

Полное завершение и ввод в эксплуатацию железной дороги предполагается к 2030 году. Проект реализуется в настоящее время за счет собственных средств, без привлечения дополнительных инвестиций.

Стоит отметить, что данный проект имеет важное социально-экономическое значение в первую очередь за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек углем в осенне-зимний период.

Строительство новой железной дороги позволит также решить ряд вопросов, таких как развитие промышленных предприятий, продвижение экономики, обеспечение транспортным сообщением регионов и укрепление целостности страны в целом.

В честь начала строительства железной дороги впервые в истории независимости Кыргызстана президент Садыр Жапаров заложил "капсулу времени" - послание будущим поколениям.

Он осмотрел железнодорожный вокзал города Балыкчы и вагоны, после чего главу государства проинформировали об итогах работы предприятия за 2021 год.

Проехав на самоходном железнодорожном вагоне по новой железнодорожной лини и 500 метров, Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства железнодорожных путей.

Затем глава государства встретился с сотрудниками ГП "НК "Кыргыз темир жолу", побеседовал с ними и ответил на их вопросы.

Кроме того, в ходе мероприятия Садыр Жапаров ответил на вопросы жителей города Балыкчы. Местные жители затронули вопросы улучшения дорожной инфраструктуры, кадровых перестановок в регионе, тарифов на коммунальные услуги, рекультивации урановых хвостохранилищ, получения правоустанавливающих документов на жилье, общественного транспорта и другие.

Президент Садыр Жапаров дал ряд соответствующих поручений руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/416296
Теги:
железная дорога, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу, Садыр Жапаров
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