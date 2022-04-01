Бесплатный "ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ" от О! в честь месяца Рамазан

Мобильный оператор О! поздравляет всех мусульман со священным месяцем Рамазан и желает крепкого здоровья, мира и благополучия!

30 ночей свободного доступа во Всемирную сеть и общения в сети О! кыргызстанцы получат по случаю начала священного месяца Рамазан и поста Орозо.

Мобильный оператор О! представляет возможность бесплатно пользоваться интернетом, звонить и отправлять SMS в сети О! с 00:00 до 08:00 c новым сервисом "ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ".

Пользуйтесь мобильным интернетом ночью, не расходуя интернет-трафик. Доступ в интернет предоставляется на максимально возможной скорости. Смотрите фильмы, скачивайте файлы любого размера, да что угодно!

Подключить можно командой *740# или в приложении "Мой О!".

По истечении бесплатного периода в действие вступит стандартная стоимость абонентской платы за сервис "ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ" – всего 5 сомов в сутки. Подробнее о сервисе на сайте o.kg. Стоимость указана с учётом НДС, без НсП.