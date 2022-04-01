Удобно и быстро! Оплачивайте онлайн Орозо-фитр в приложении MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо и напоминает: любой абонент может перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр ("милостыня"), зекет ("пожертвование") и жетим балдарга ("для сирот") в мобильном приложении MegaPay.

Собранные средства орозо-фитр поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить орозо-фитр?

· Необходимо скачать или обновить MegaPay в App Store или Google Play;

· далее зайти в раздел "Оплата" и перейти во вкладку "Благотворительность";

· выбрать вкладку "Орозо-фитр", "Зекет" или "Жетим балдарга";

· в строке "Реквизиты" ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Орозо-фитр также можно перечислить, просто отсканировав через MegaPay QR-код в разделе "QR-оплата" и указав сумму.

Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив пожертвование в мобильном приложении MegaPay.

Государственный оператор сотовой связи MegaCom желает кыргызстанцам крепкого здоровья, мира, достатка и благополучия в каждом доме!