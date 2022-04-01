Двое мужчин пытались перебросить неизвестный предмет на территорию колонии

Пресс-служба СИН сообщает, что вчера, 31 марта, в 23 часа 45 минут, по результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативного отдела колонии №1 в селе Молдовановка, и работниками МВД, за попытку переброса неизвестного предмета на территорию спецучреждения были задержаны два злоумышленника.

Ими оказались Ч.у.Т., 1995 года рождения, уроженец поселка Казарман Тогуз-Тороуского района, и К.А.Н., 1999 года рождения, из села Камышановка Сокулукского района.

При обыске у них обнаружены свертки, обмотанные скотчем, содержавшие 2 килограмма 170 граммов вещества коричневого цвета с характерным специфическим запахом.

О происшествии сотрудники сообщили в соответствующие органы и доставили задержанных в Аламудунское РУВД.

Ведется следствие.