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Двое мужчин пытались перебросить неизвестный предмет на территорию колонии

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба СИН сообщает, что вчера, 31 марта, в 23 часа 45 минут, по результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативного отдела колонии №1 в селе Молдовановка, и работниками МВД, за попытку переброса неизвестного предмета на территорию спецучреждения были задержаны два злоумышленника.

Ими оказались Ч.у.Т., 1995 года рождения, уроженец поселка Казарман Тогуз-Тороуского района, и К.А.Н., 1999 года рождения, из села Камышановка Сокулукского района.

При обыске у них обнаружены свертки, обмотанные скотчем, содержавшие 2 килограмма 170 граммов вещества коричневого цвета с характерным специфическим запахом.

О происшествии сотрудники сообщили в соответствующие органы и доставили задержанных в Аламудунское РУВД.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/416313
Теги:
ГСИН, колонии, наркотики, Кыргызстан
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