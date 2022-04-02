ОБСЕ начинает особую программу сотрудничества с ГСИН

Состоялась встреча главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посла Алексея Рогова и председателя СИН, генерал-майора в/с Аската Эгембердиева.

После приветственных речей и обмена мнениями стороны подписали План взаимодействия на 2022 год. Основная цель - оказание ОБСЕ содействия Кыргызстану в предупреждении радикализации в учреждениях СИН и дальнейшей гуманизации уголовно-исполнительной системы.

Что же подразумевается под гуманизацией? По сути, это когда система не только реализовывает наказание, предназначенное осужденному лицу, но и работает во благо исправления заключенного, его образа жизни, мышления. Приоритет: чтобы человек, выйдя на свободу, больше не возвращался в тюрьму. Здесь ключевую роль играет психологическая служба в системе СИН. Она включает в себя квалифицированную помощь осужденным гражданам в реадаптации и ресоциализации по возвращению в общество.

Однако психологов в учреждениях СИН крайне недостаточно, да и среди них наблюдается текучесть кадров. Плюс сказывается устаревшая методология и планы работы с осужденными.

Именно с целью исправления ситуации ОБСЕ, в рамках подписанного плана, и организовала двухдневный обучающий семинар, в котором приняли участие 23 начальника спецучреждений со всех регионов Кыргызстана. Под руководством опытных специалистов, практикующих ученых и экспертов, они получили возможность подробно обсудить важность и специфику психологической службы в пенитенциарной сфере.

В частности, в плане предусмотрены такие направления, как: ️

стратегии по улучшению работы социально-психологических служб СИН; создание условий для профессиональной подготовки пенитенциарных психологов в стране; развитие единых стандартов по психопрофилактике, диагностике и консультированию осужденных.

В ходе тренинга, прошедшего в одном из отелей в окрестностях Бишкека, участники получили ценные знания в таких злободневных вопросах, как "Роль личности руководителя учреждения в свете происходящих реформ в пенитенциарной системе", "Феномены управления: власть и подчинение, другие явления", "Уровень эмоционального интеллекта, как профессиональный навык руководителя", "Условия труда в пенитенциарной системе, предрасполагающие к развитию профессионального выгорания", "Синдром эмоционального выгорания, как пример профессионального стресса у сотрудников пенитенциарной системы", и как его предотвратить.

Проводилась работа по определению круга профильных проблем, различные занятия в группах, обсуждалось создание единых стандартов по психопрофилактике, психоконсультированию, психодиагностике и психокоррекции.

Подобные семинары по линии ОБСЕ на актуальные для сотрудников СИН темы продолжатся и впредь.