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Задержан лжесотрудник ГКНБ, который представлялся помощником Ташиева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ Кыргызской Республики задержан Эрматов Осмонали Абдулхашимович, который представлялся действующим сотрудником и помощником председателя ГКНБ Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в январе 2022 года гражданин Эрматов, войдя в доверие к гражданину Сарыбаеву Жангазы Алибаевичу через гражданина РТ Суранова Равшана, за решение вопроса о прекращении уголовного преследования со стороны органов прокуратуры получил от него 7 500 долларов США.

При этом Эрматов сообщил, что работает в центральном аппарате ГКНБ КР, а его кабинет находится вблизи кабинета председателя ГКНБ КР.

По данному факту в отношении Эрматова 30 марта 2022 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Указанные лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/416319
Теги:
ГКНБ, задержание, Камчыбек Ташиев
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