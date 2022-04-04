"У туристов сгорают авиабилеты!". Туроператоры выступили с обращением

Руководитель Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) Сергей Глуховеров разместил на своей страничке открытое письмо от КАТО, в котором туроператоры выражают недоумение решению о том, что теперь туристов из ряда стран могут приглашать только туркомпании, при этом, находящиеся в реестре. В этой связи, по словам Глуховерова, многие туроператоры КР внезапно оказались в западне: они строили планы, работали с людьми, но почему-то их никто не предупредил о нововведениях. На этой неделе туроператоры ждут тщательного изучения данной ситуации, а в дальнейшем уважительного информирования о подобных новшевствах всех участников туристической отрасли.

Приводим содержание самого письма:

"В Кыргызстане всегда любая тур компания могла подавать приглашение для туристов. Но недавно ввели правила, что подавать приглашения для туристов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки могут только фирмы, входящие в реестр департамента туризма после прохождения специальной проверки. При этом тур компании не были уведомлены.

Сейчас тур компании, которые с огромным трудом рекламировали страну в ковидное время, начали получать первые заявки и подавать на визы, но этим туристам стали приходить ответы, что тур компании не находятся в реестре и приглашение дать не могут...

Члены КАТО обратились в департамент, чтобы получить список. В полученном списке 80 % компаний, о которых сами члены КАТО никогда не слышали, что они существуют. Да, может быть они полноценные компании, которые не афишируют себя, но, чтобы их не знали основные тур компании страны, это очень странно. При этом даже есть ИП, то есть, частные лица, которые находятся в реестре, а мы, тур компании с огромным стажем работы не можем приглашать своих гостей...

Просим государственные органы разобраться с этим вопросом, т.к. уже многие туристы отказываются от наших туров, потому что мы не можем предоставить для них приглашения.

Также просим разобраться с вопросом о сроках выдачи виз. В КАТО есть компании, которые ожидают уже по две-три недели ответы, хотя должно быть в пределах 5 рабочих дней! У туристов сгорают авиаперелеты и они предъявляют эти расходы туркомпаниям. 21 век, когда все говорят о цифровизации, такие сроки не допустимы.

Пожалуйста, не испортите туристический сезон 2022".