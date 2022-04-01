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В Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызскую Республику с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В Международном аэропорту "Ош" высокого гостя встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Сегодня главы правительств двух стран проведут двустороннюю встречу, а также примут участие в четвертом заседании Совета полномочных представителей президента Кыргызской Республики в приграничных областях и хакимов приграничных областей Республики Узбекистан.

Кроме того, Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов в режиме видеоконференцсвязи примут участие в церемонии открытия общеобразовательной средней школы в селе Маргум Лейлекского района Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/416321
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