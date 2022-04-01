Погода
$ 80.50 - 82.12
€ 98.87 - 100.87

В Баткене задержали контрабандный груз почти на 4 млн сомов

359  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через границу на сумму более 4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 31 марта пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину Mercedes-Benz Atego под управлением гражданина Кыргызской Республики Ж.Б., 1990 г.р. который пытался нелегально провезти из анклава Чон-Гара (РУз) в Кыргызстан около 6 тонн различной посуды.

По предварительным данным, стоимость задержанной посуды оценивается в 3 600 000 сомов.

1 апреля в селе Жаны-Жер Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызстана А.М., пытавшегося провезти из Таджикистана в Кыргызстан более 3 тонн лимонов, выращенных в Таджикистане.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416322
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  