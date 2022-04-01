В Баткене задержали контрабандный груз почти на 4 млн сомов

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через границу на сумму более 4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 31 марта пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину Mercedes-Benz Atego под управлением гражданина Кыргызской Республики Ж.Б., 1990 г.р. который пытался нелегально провезти из анклава Чон-Гара (РУз) в Кыргызстан около 6 тонн различной посуды.

По предварительным данным, стоимость задержанной посуды оценивается в 3 600 000 сомов.

1 апреля в селе Жаны-Жер Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызстана А.М., пытавшегося провезти из Таджикистана в Кыргызстан более 3 тонн лимонов, выращенных в Таджикистане.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.