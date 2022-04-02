Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 2 апреля, приглашает зрителей в Большой зал на балет Бориса Асафьева в трех действиях "Бахчисарайский фонтан".

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 3 апреля, в театре дают оперу Жоржа Бизе "Кармен" в четырех действиях. В спектакле принимает участие солистка московского театра "Геликон Опера" Александра Ковалевич.

Начало в 18 часов.

5 апреля в Малахитовом зале пройдет творческая встреча с солистом "Метрополитен-опера" Денисом Седовым. Гостей ждет лекция-концерт и мастер-класс.

Начало в 14 часов.

8 апреля продюсерский центр "Образ" приглашает на Гала-концерт звезд российского балета "Шедевры мировой классики" в двух отделениях. На сцену выйдут заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов и премий.

Начало в 19 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 2 апреля, и в воскресенье, 3 апреля, можно посмотреть спектакль-притчу "Очень простая история" по пьесе Марии Ладо.

Начало в 18 часов.

8 апреля в репертуаре БГДТ притча на кыргызском языке "Саадак какты" ("Стон тетивы"). Представление создано по произведению Бексултана Жакиева.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 2 апреля, утром на Большой сцене сыграют сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья".

Начало в 11 часов.

В воскресенье, 3 апреля, на экспериментальной площадке театра можно посмотреть литературный моноспектакль Ирины Сурковой "Есть музыка над нами" по стихам и прозе Осипа Мандельштама.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 3 апреля, будут рады видеть маленьких зрителей и их родителей. По традиции мальчишкам и девчонкам здесь покажут две сказочные истории на русском и кыргызском языках. Это "Веселая смешная вакцина" и "Конулдуу, шаттуу вакцина".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" сегодня, 2 апреля, открывается персональная выставка живописи и графики Дастана Темир.

Открытие в 15 часов.

Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 2 апреля, состоится юмористический концерт "Тот самый КВН". В событии примут участие команды разных лиг КВН и чемпионы региональной лиги КВН "Ала-Тоо" (с 2014 по 2017 годы). Ведущий вечера Асхат Табалдиев.

Начало в 18 часов.

Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 6 апреля можно посмотреть спектакль "Кылым карытаар бир кун".

Начало в 18 часов 30 минут.

8 апреля в КНАДТе пройдет спектакль "Толго".

Начало в 18 часов 30 минут.