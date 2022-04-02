Погода
$ 81.75 - 83.50
€ 90.25 - 92.37

Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

67  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 2 апреля, приглашает зрителей в Большой зал на балет Бориса Асафьева в трех действиях "Бахчисарайский фонтан".

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 3 апреля, в театре дают оперу Жоржа Бизе "Кармен" в четырех действиях. В спектакле принимает участие солистка московского театра "Геликон Опера" Александра Ковалевич.

Начало в 18 часов.

5 апреля в Малахитовом зале пройдет творческая встреча с солистом "Метрополитен-опера" Денисом Седовым. Гостей ждет лекция-концерт и мастер-класс.

Начало в 14 часов.

8 апреля продюсерский центр "Образ" приглашает на Гала-концерт звезд российского балета "Шедевры мировой классики" в двух отделениях. На сцену выйдут заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов и премий.

Начало в 19 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 2 апреля, и в воскресенье, 3 апреля, можно посмотреть спектакль-притчу "Очень простая история" по пьесе Марии Ладо.

Начало в 18 часов.

8 апреля в репертуаре БГДТ притча на кыргызском языке "Саадак какты" ("Стон тетивы"). Представление создано по произведению Бексултана Жакиева.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 2 апреля, утром на Большой сцене сыграют сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья".

Начало в 11 часов.

В воскресенье, 3 апреля, на экспериментальной площадке театра можно посмотреть литературный моноспектакль Ирины Сурковой "Есть музыка над нами" по стихам и прозе Осипа Мандельштама.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 3 апреля, будут рады видеть маленьких зрителей и их родителей. По традиции мальчишкам и девчонкам здесь покажут две сказочные истории на русском и кыргызском языках. Это "Веселая смешная вакцина" и "Конулдуу, шаттуу вакцина".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" сегодня, 2 апреля, открывается персональная выставка живописи и графики Дастана Темир.

Открытие в 15 часов.

Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 2 апреля, состоится юмористический концерт "Тот самый КВН". В событии примут участие команды разных лиг КВН и чемпионы региональной лиги КВН "Ала-Тоо" (с 2014 по 2017 годы). Ведущий вечера Асхат Табалдиев.

Начало в 18 часов.

Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 6 апреля можно посмотреть спектакль "Кылым карытаар бир кун".

Начало в 18 часов 30 минут.

8 апреля в КНАДТе пройдет спектакль "Толго".

Начало в 18 часов 30 минут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416323
Теги:
выставка, концерт, театр, Театр оперы и балета, спектакль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  