В Кыргызстане силовики задержали иностранца за причастность к терроризму

ГКНБ Кыргызской Республики установлен и задержан разыскиваемый за причастность к террористической деятельности гражданин одного из иностранных государств М.М.Ф., 1965 года рождения, который незаконно въехал на территорию КР.

М.М.Ф., пребывая на территории КР, распространял идеи международных террористических организаций, а также проводил вербовочную работу среди граждан КР.

В рамках материалов ЕРП задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению связей причастных к деятельности МТО.