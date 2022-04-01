Погода
$ 80.50 - 82.12
€ 98.87 - 100.87

В Кыргызстане силовики задержали иностранца за причастность к терроризму

290  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ Кыргызской Республики установлен и задержан разыскиваемый за причастность к террористической деятельности гражданин одного из иностранных государств М.М.Ф., 1965 года рождения, который незаконно въехал на территорию КР.

М.М.Ф., пребывая на территории КР, распространял идеи международных террористических организаций, а также проводил вербовочную работу среди граждан КР.

В рамках материалов ЕРП задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению связей причастных к деятельности МТО.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416325
Теги:
ГКНБ, задержание, терроризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  