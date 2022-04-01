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В Швеции пластиковые имплантаты стали печатать прямо в клинике

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- Анастасия Карелина
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В Швеции впервые в мире пластиковые имплантаты стали печатать на 3D-принтере, установленном прямо в больнице. Об этом пишет Forbes.

В Университетской больнице Сконе имплантаты печатают из специального пластика PEEK. Ранее для этого использовали нержавеющую сталь и титан.

Новый материал легче металла и обладает более высокой биосовместимостью.

Ультразвук проходит через PEEK, при этом он практически невидим на снимках КТ и МРТ. Это помогает врачам лучше контролировать состояние пациента после операции.

Процесс печати имплантатов в больнице уменьшает их стоимость, ускоряет производство, а также помогает лучше адаптировать их для конкретных пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/416328
Теги:
наука, Швеция, в мире
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