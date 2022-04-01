В Циндао готовы выделить средства Бишкеку на ремонт проспекта Дэн Сяопина

Мэр города Бишкека Эмилбек Абдыкадыров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждены вопросы развития и укрепления дальнейших взаимоотношений между муниципалитетом столицы и городами Китая.

Градоначальник поблагодарил правительство Китая, посольство КНР в КР за вклад в улучшение городской инфраструктуры и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Ду Дэвэнь напомнила о том, что муниципальное народное правительство города Циндао готово выделить средства для запуска работ по благоустройству проспекта Дэн Сяопина. Городским службам необходимо подготовить эскизный проект.

Кроме того, обсуждены ход реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека", старт третьей фазы и вопросы ускорения цифровизации в столице.