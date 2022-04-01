Погода
$ 80.50 - 82.12
€ 98.87 - 100.87

В Циндао готовы выделить средства Бишкеку на ремонт проспекта Дэн Сяопина

201  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Бишкека Эмилбек Абдыкадыров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждены вопросы развития и укрепления дальнейших взаимоотношений между муниципалитетом столицы и городами Китая.

Градоначальник поблагодарил правительство Китая, посольство КНР в КР за вклад в улучшение городской инфраструктуры и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Ду Дэвэнь напомнила о том, что муниципальное народное правительство города Циндао готово выделить средства для запуска работ по благоустройству проспекта Дэн Сяопина. Городским службам необходимо подготовить эскизный проект.

Кроме того, обсуждены ход реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека", старт третьей фазы и вопросы ускорения цифровизации в столице.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416329
Теги:
Китай, Бишкек, мэр, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  