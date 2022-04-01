В Бишкеке обсудили вопросы реформирования межбюджетных отношений в КР

В Бишкеке состоялся Круглый стол на тему "Реформирование межбюджетных отношений в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы развития". В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, представители министерства финансов КР, органов местного самоуправления и партнерских организаций.

На круглом столе состоялся обмен мнениями о значительных результатах реформирования межбюджетных отношений в Кыргызской Республике. Были обсуждены дальнейшие этапы развития межбюджетных отношений и даны рекомендации. Представлены взаимосвязь между республиканским бюджетом и местным бюджетом, межбюджетные отношения и примеры зарубежного опыта. Также были обсуждены проекты по формированию районного бюджета. В результате были разработаны и представлены в министерство финансов предложения по совершенствованию межбюджетных отношений.

По итогам круглого стола участники приняли решение разработать предложения по внесению изменений в республиканский бюджет и представить в министерство финансов КР.

Мероприятие организовано в рамках меморандума между Союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики и министерством финансов Кыргызской Республики.