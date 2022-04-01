В Верховном суде обсудили роль Конституционного суда Кыргызстана

Сегодня, 1 апреля 2022 года, с участием председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова состоялся круглый стол на тему: "Роль Конституционного суда Кыргызской Республики в обеспечении принципа верховенства права". Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"В мероприятии приняли участие председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, судьи Верховного суда, председатель правления ОО "Ассоциация судей Кыргызской Республики" Дилара Арстанбаева и члены правления, ключевой эксперт программы Европейского Союза "Верховенство права в Кыргызской Республике-2 фаза" Александру Тэнасе.

В своем выступлении председатель Верховного суда отметил, что в связи с принятием новой Конституции в очередной раз перед отечественной юриспруденцией стоит задача поиска прочного основания для Основного закона и права в целом, в которой Конституционному суду отведена особая роль.

"Действенная юридическая гарантия Конституции и закрепленных ею институтов требует такой организации порядка, который мог бы противостоять всяким покушениям не только на защищаемой Конституцией конституционный строй, но и предусмотренные в Конституции конституционные гарантии.

Одним из таких способов охраны и защиты конституционных гарантий является проверка конституционности принятых и вступивших в силу законов и иных нормативных правовых актов на соответствие Конституции, которая осуществляется посредством конституционного контроля.

Орган конституционного контроля в лице Конституционного суда обладая очень серьезным арсеналом действий должен пользоваться этим инструментом с особой осторожностью, дабы не создать своим действием не разрешимые противоречия, которые могут повлечь за собой негативные последствия.", - сказал Замирбек Базарбеков.

Организатором круглого стола выступила ОО "Ассоциация судей Кыргызской Республики".

В своей речи председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков подчеркнул важность роли ОО "Ассоциации судей Кыргызской Республики" в защите прав и гарантий судей и её деятельность направлена на улучшение деятельности судебной системы, повышения качества отправления правосудия. Также отмечено, что активность работы Ассоциации необходима для укрепления независимости органов судебной власти, а также поднятия авторитета и доверия населения судебной ветви власти.

Участники круглого стола обсудили новеллы Конституции Кыргызской Республики, отношения между Конституционными и Верховными судами в мире и международный опыт".