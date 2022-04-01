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В Оше налоговики пресекли реализацию контрафактных сигарет и алкоголя

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики на территории города Ош пресекли реализацию контрафактной алкогольной продукции и контрабандных сигарет разных наименований и марок. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Так, в ходе рейда на территории рынка "Шоколад" был установлен факт хранения, реализации алкогольной продукции местных алкогольных производителей (АЮ, Кыргыз конягы, Семетей и др.) кустарного производства.

Из незаконного оборота изъято более 600 бутылок алкогольной продукции и 266 пачек сигарет.

В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики."


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URL: https://www.vb.kg/416333
Теги:
алкоголь, контрабанда, налоги, Ош, Кыргызстан
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