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Сотрудники аэропорта "Манас" высадили 200 саженцев дуба и тополя

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Руководство и сотрудники ОАО "Международный аэропорт "Манас" сегодня, 1 апреля 2022 года, в рамках национальной кампании "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), провели субботник и высадили 200 саженцев дуба и тополя на закреплённой территории главной воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Они также провели работу по благоустройству и уборке, прилегающей к аэровокзальному комплексу территорий, привели в порядок территории складов, производственных площадок и помещений.

Генеральный директор ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев отметил важность национальной кампании "Жашыл мурас", которая станет хорошей традиций, объединяющей и дающей возможность почувствовать личную причастность к общему полезному делу на благо общества.

Национальная кампания "Зеленое наследие" была запущена президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости в Кыргызстане".


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URL: https://www.vb.kg/416336
Теги:
субботник, Аэропорт "Манас"
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