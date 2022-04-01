Сотрудники аэропорта "Манас" высадили 200 саженцев дуба и тополя

Руководство и сотрудники ОАО "Международный аэропорт "Манас" сегодня, 1 апреля 2022 года, в рамках национальной кампании "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), провели субботник и высадили 200 саженцев дуба и тополя на закреплённой территории главной воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Они также провели работу по благоустройству и уборке, прилегающей к аэровокзальному комплексу территорий, привели в порядок территории складов, производственных площадок и помещений.

Генеральный директор ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев отметил важность национальной кампании "Жашыл мурас", которая станет хорошей традиций, объединяющей и дающей возможность почувствовать личную причастность к общему полезному делу на благо общества.

Национальная кампания "Зеленое наследие" была запущена президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости в Кыргызстане".